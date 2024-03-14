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Gündem Haydut İsrail iyice kudurdu
Gündem

Haydut İsrail iyice kudurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-14 19:18:00 -
Haydut İsrail iyice kudurdu

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'daki zulmü devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki 3 kapıya demir bariyer ve platform kurarak Müslümanların girişini engellemeye başladı.

İsrail polisi, demir bariyerlerin Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenleri engellemek için değil polislerin içinde beklemesi için konulduğunu savundu. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurdu. Girişlerin her iki tarafına da demir bariyerler yerleştirilmesi tepkiye neden oldu.

Bir aracın kasasında Mescid-i Aksa'nın içine sokulan demir levhalardan bir kısmının Aksa'nın kapılarından Faysal Kapısı dışına sabitlendiği anlar da kameralara yansıdı.

3 kapıya demir bariyer ve platform kuruldu

Şu ana kadar "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirildi. Görgü tanıkları, İsrail polisinin benzer şekilde diğer kapılara da bunlardan kurmaya hazırlandığına dair hazırlıkların olduğunu ifade etti.

"Polisler için" savunması

İsrail polisi ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savundu. Polis, Aksa'nın kapısına yerleştirilen sabit platformların içinde polislerin beklediği fotoğrafları servis etti.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi. Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
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Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ü 1967'den itibaren işgal altında tutan İsrail, Mescid-i Aksa ve Eski Şehir'deki diğer dinlerin kutsal mekanlarına ilişkin statükoyu ihlal etmekle suçlanıyor.

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