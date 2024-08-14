Haydut devlet kaşınmaya devam ediyor! PKK ağladı ABD koştu!

Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretleriyle çatışan PKK/YPG, mevzi kaybedince ABD'den yardım istedi. ABD güçleri, PKK’nın keşif bilgisi verdiği kişi ve noktalara SİHA saldırısı düzenledi.

Terör örgütü PKK ve uzantıları bölgesel kargaşa çıkarmaya devam ediyor. Bir süredir bölgedeki Arap aşiretlerle çatışan Terör örgütü PKK/YPG'nin aşiretlere karşı ABD'den destek istediği öğrenildi. Terör örgütü aldığı destekle bölgede keşifler yaptığı ve yeni hedefleri ABD'li yetkililere aktardığı öğrenildi. Keşif bilgisi verilen bölgelere havadan saldıran ABD'nin ise belirlenen kişi ve noktalara SİHA saldırısı düzenlediği, kısa bir süre önce örgütün işaret ettiği bir kişiye karşı bu yöntemle suikast düzenlediği belirtildi. Araç içinde SİHA saldırısıyla katledilen kişinin, PKK ile çatışan Arap aşiretlerinden birinin önemli isimlerinden olduğu iddia edildi. Çatışmaların yayılması olasılığına karşı ABD’nin Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden Fırat Nehri'nin doğusundaki Ömer Petrol Sahası, Koniko ile Tenek üslerinde tedbir aldığı, yaklaşık 700 PKK/YPG'li teröristi buraya yerleştirdiği belirtildi. ABD ordusu, bu üslere cephane yüklü tırlar ile Humvee tipi muharip savaş araçlarından oluşan 70 araçlık askeri konvoy da sevk etmişti.

ABD’Lİ ALBAYDAN İTİRAF: Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırlıyoruz

ABD’li emekli albay ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas MacGregor, katıldığı bir yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. MacGregor, Orta Doğu’daki gerilimin İsrail tarafından büyük bir savaşa dönüştürülmek üzere olduğunu söylerken ABD’nin PKK konusundaki planını da ifşa etti.Douglas MacGregor, ABD’nin terör örgütü PKK’yı Türkiye’ye yönelik yeni saldırılara hazırladığını söyledi. MacGregor, şu ifadeleri kullandı:

PKK’YI TEŞVİK EDİP SİLAHLANDIRIYORUZ

“Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ama bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular. Onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. Yani İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Biz ABD olarak zaten bunun bir parçasıyız."

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