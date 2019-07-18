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Haydut ABD'nin hala umudu var! 'Erdoğan'dan sonrasını düşünmeliyiz'

ABD'nin Avrupa'daki Kara Kuvvetlerinin eski komutanı Ben Hodges, Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 gerilimine ilişkin, “Erdoğan’dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
Haydut ABD'nin hala umudu var! 'Erdoğan'dan sonrasını düşünmeliyiz'

2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa’daki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan Ben Hodges, Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasına yönelik bir tartışma başlatılmasının çok büyük bir hata olacağını söyledi.

S-400 alımının Türkiye’nin kurumsal bir kararı değil Erdoğan’ın kişisel siyasi tercihi olduğunu savunan Ben Hodges, “Türkiye çok önemli bir müttefik. Erdoğan’dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-Amerikan ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Oturup Türk-Amerikan ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan’dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
  1. Ben Hodges
  2. ABD
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. S-400 füzeleri

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