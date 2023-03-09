Haydi varsa çıkarın dosyaları! Melih Gökçek cevap veremezse söz manşetten vereceğiz

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, manşetinde kelime oyunları yaparak Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı.

Sosyal medyada çok ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Melih Gökçek'in Saadet Partisi'ne gösterdiği tepkilerden hazımsızlık duyan yayın organı, "Dosyaların açılmasından korkuyorlar" başlıklı sözde haberde; "Melih Gökçek’in, Millet İttifakı genel başkanlarına yönelik hakaret ve trollük seviyesindeki açıklamaları kamuoyunda tepkiye neden oldu." şeklinde saldırgan cümleler kullandı.

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Gazete'yi rezil eden ifadeler kullandı.

"Şaklabanlık yapmasınlar bize"

"Melih Gökçek'in cevap veremediği bir şey olursa biz de manşetten vereceğimize söz veriyoruz." diyen Karahasanoğlu, "Kalkıp da bir dinozora 7 milyon vermiş' deyip; arkasından 'bir dinozor değilmiş bir bölümün tamamına 7 milyon verilmiş' deyip şaklabanlık yapmasınlar bize. Bunu yaptılar." açıklamasını yaptı.

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