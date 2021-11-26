  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haydi şimdi de yüzün kızarsın! Genco için takla atan Leman Sam'a Ahmet amca tokadı
Gündem

Haydi şimdi de yüzün kızarsın! Genco için takla atan Leman Sam'a Ahmet amca tokadı

İslam karşıtı Leman Sam, Genco Erkal’ın yaşlı olduğu için yargılanmaması gerektiğini savundu. CHP yandaşı sözde sanatçıların, 86 yaşına kadar hapiste kalan Sivas mazlumu Ahmet amca için yıllarca ağızlarını açmaması, kendi mahallelerinden yaşı ilerlemiş birisini korumaya çalışmaları iki yüzlülüklerini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 15:26:00 - 2021-11-26 15:35:08
Haydi şimdi de yüzün kızarsın! Genco için takla atan Leman Sam'a Ahmet amca tokadı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Genco Erkal isimli solcu tiyatrocu, dün hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında dava 11 Mart’a ertelendi.

Solcular, Genco Erkal’ın 83 yaşında olmasını bahane ederek yargılanmaması gerektiğini savundu. Bugüne dek defalarca İslam karşıtı açıklama ile gündeme gelen Leman Sam da, Türkiye’de “yaşlıya saygı” kültürü olduğunu söyleyerek Genco Erkal’ın yargılanmasını eleştirdi.

Kanuna karşı gelerek halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına yaşlıların her türlü hakareti yapabileceğini savunan Leman Sam, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Onlar utanmıyorlar ama benim yüzüm kızardı, çok utandım, bu ülkenin geleneğinde yaşa saygı vardı bir zamanlar, kaç Genco'muz var ki bizim yüzümüzü ağartacak. Affet bizi Genco ağabey!!!” ifadelerini kullandı.

86 yaşındaki Ahmet amca için neredeydiniz!..

Leman Sam’ın ve CHP yandaşı sözde sanat camiasının açıklamaları, ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi. Daha geçen seneye kadar hapiste lüzumsuz yere yıllarını harcayan Sivas mazlumu Ahmet amca için ağzını açmayan ve 86 yaşında serbest bırakıldığında da ortalığı birbirine katan kesim, Genco Erkal’ın yaşını bahane ederek yargılanmasını eleştirmeye kalkıştı.

Türkiye Leman Sam'dan kurtuluyor
Türkiye Leman Sam'dan kurtuluyor

Aktüel

Türkiye Leman Sam'dan kurtuluyor

Akit ısrarla yazdı, Erdoğan imzaladı! Ahmet amca özgürlüğüne kavuştu
Akit ısrarla yazdı, Erdoğan imzaladı! Ahmet amca özgürlüğüne kavuştu

Gündem

Akit ısrarla yazdı, Erdoğan imzaladı! Ahmet amca özgürlüğüne kavuştu

Leman Sam, Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti!
Leman Sam, Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti!

Gündem

Leman Sam, Mustafa Kemal üzerinden toplumu provoke etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı
Ekonomi

39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı

Açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyuyla ilgili sevindiren ..
Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu
Gündem

Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir askerimiz açılan ateş sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den CHP'ye ret!
Siyaset

İYİ Parti'den CHP'ye ret!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, CHP'nin İYİ Parti'ye ortak miting teklifinde bulunduğunu, ancak İYİ Parti'nin bu teklifi reddettiğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay