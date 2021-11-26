Haydi şimdi de yüzün kızarsın! Genco için takla atan Leman Sam'a Ahmet amca tokadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Genco Erkal isimli solcu tiyatrocu, dün hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında dava 11 Mart’a ertelendi.

Solcular, Genco Erkal’ın 83 yaşında olmasını bahane ederek yargılanmaması gerektiğini savundu. Bugüne dek defalarca İslam karşıtı açıklama ile gündeme gelen Leman Sam da, Türkiye’de “yaşlıya saygı” kültürü olduğunu söyleyerek Genco Erkal’ın yargılanmasını eleştirdi.

Kanuna karşı gelerek halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına yaşlıların her türlü hakareti yapabileceğini savunan Leman Sam, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Onlar utanmıyorlar ama benim yüzüm kızardı, çok utandım, bu ülkenin geleneğinde yaşa saygı vardı bir zamanlar, kaç Genco'muz var ki bizim yüzümüzü ağartacak. Affet bizi Genco ağabey!!!” ifadelerini kullandı.

86 yaşındaki Ahmet amca için neredeydiniz!..

Leman Sam’ın ve CHP yandaşı sözde sanat camiasının açıklamaları, ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi. Daha geçen seneye kadar hapiste lüzumsuz yere yıllarını harcayan Sivas mazlumu Ahmet amca için ağzını açmayan ve 86 yaşında serbest bırakıldığında da ortalığı birbirine katan kesim, Genco Erkal’ın yaşını bahane ederek yargılanmasını eleştirmeye kalkıştı.