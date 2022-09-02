Haydi iyisin Kemal, iyisin! Çiftçiler Holding"in o köşkü CHP'nin İş Bankası'na satıldı..

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CHP'nin İş Bankası, Çiftçiler Holding'e ait Perili Köşk olarak da bilinen Ragıp Paşa Köşkü'nü 449 milyon 363 bin 500 lira bedelle satın aldı.

116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, bugün Anadolu Adliyesi 1 No'lu Mezat Salonu'nda yapılan açık artırma usulüyle satıldı. Köşkün satışı, 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren CHP'nin İş Bankası'na yapıldı.

CHP'lilere kıyak geçilecek mi?

Köşkün kullanımında, İş Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin, CHP'lilere kıyak geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Mahkeme kararında, mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları çerçevesinde; tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmiş, bu doğrultuda 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.