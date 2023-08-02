Haydi cevap verin de görelim! Grevdeki doktorlara soru üstüne soru

Hipokrat yemini ayaklar altına alan bazı sözde doktorlar, greve giderek sağlık sisteminde aksaklığa sebep oldu.

Şifa bekleyen hastaları acımasızca hastane koridorlarında bırakan doktorların rezilliğini Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında konu aldı.

"Doktorlar dün ve bugün grevde!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Şunu kabul ederim..

Yıllardır ve hatta bugün dahi, üniversite imtihanlarında en çalışkan, en başarılı gençlerimiz, Tıp Fakültelerini yoğun olarak tercih ediyorlar..

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Diğer fakültelerin hemen tamamı 4 yıl olduğu halde, Tıp Fakültesinde öğrenim süresi 6 yıl.

Tıp Fakültelerindeki eğitim, daha ağır, gençler daha fazla bedeller ödeyerek, bu fakültelerden mezun olabiliyorlar..

Bu başarının, Tıp Fakültesine yönelik bu tercihin, ordaki uzun eğitimin, ödenen bedellerin bir karşılığı olmalı.

Hem manevi açıdan, hem maddi açıdan..



Doktorlar, nasıl ki üniversite sınavında, en başarılı öğrencilerin tercih ettiği fakültelerden mezun oluyorlarsa..

İş maddiyata gelince de, en yüksek maaşı da onların hakkettiğini kabul etmemiz gerekir..

Manevi açıdan da, kendileri onore edilmeli.. Toplum nezdinde saygıda kusur edilmeyecek kişiler olduklarını, bunu hakkettiklerini, bu gerçeği hepimizin kabul etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Halkımızın büyük çoğunluğunun da zaten, doktorlara fevkalade saygılı olduklarını söyleyebiliriz..



Bu bağlamda, doktorlara yönelik şiddetin de arttığını bilerek, devletin bu konuda her türlü tedbiri alması gerektiğini de söylemeliyiz..

Doktorlarımıza, özlük hakları, teknolojik aletlerden yararlanma imkanları ve çalışma ortamı ile ilgili diğer hakları da mutlaka sağlanmalı..

Bunlarda da devlet, cimri değil, bonkör olmalı..

Ama..

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