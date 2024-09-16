HAYDER, Mevlid Kandili'ni İstanbul, Bursa ve Ankara'da ihya etti

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünde HAYDER; İstanbul, Bursa ve Ankara’da duâlarla, sohbetlerle ve ikramlarla dolu anlamlı etkinlikler gerçekleştirdi.

İstanbul’daki Mevlid Kandili Etkinlikleri Tarihi Fatih Camisinde Başladı

Mevlid Kandili’nden bir gün önce, Cuma namazının ardından İstanbul’da başlayan etkinliklerde, HAYDER Yesevi Aşevi tarafından hazırlanan 3 bin kişilik irmik helvası Fatih Camisinde vatandaşlara ikram edildi. 14 Eylül Cumartesi günü ise Mevlid Kandili’ni idrak etmek amacıyla gün boyunca süren etkinliklerle Peygamber Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem anıldı.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisinde Dualar Yükseldi

Cumartesi günü ikindi namazından sonra HAYDER Ankara Temsilciliği, Hacı Bayram Cami avlusunda vatandaşlarımıza 3 bin kişilik lokma tatlısı ikram etti. Yesevi Aşevi tarafından hazırlanan bu ikram, Peygamber Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem'in Veda Hutbesi’yle birlikte daha da anlam kazandı. "Sevgililer Sevgilisi" rahmetle ve minnetle anılırken, duâlar ve salât-ü selâmlar gökyüzüne yükseldi.

HAYDER Kültür Merkezinde Binlerce Vatandaş Bir Araya Geldi

İstanbul’daki Mevlid Kandili programı, cumartesi akşam namazını müteakip Fatih, Suriçi'ndeki HAYDER Kültür Merkezinde gerçekleşti. HAYDER Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin ve Denizli'nin manevî büyüklerinden İbrahim Efendi Hazretleri'nin (Sellemehullâh) katılımıyla, bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem anıldı ve kendisine duâlar edildi.





Cübbeli Ahmet Hoca Efendi HAYDER Kültür Merkezindeki sohbetinde, Peygamber Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem'in doğumunun manevî değerini ve onun sünnetine sarılmanın önemini vurgularken, Mevlid Kandili’ne yönelik eleştirileri de ele aldı. İbrahim Efendi (Sellemehullâh) Hazretleri ise gecenin anlamına dair yaptığı duâlarla, hem Hazreti Muhammed Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem'i andı hem de İslâm aleminin sıkıntılarının sona ermesi için Allâh Celle Celâlühû'den niyazda bulundu.

Yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı programda, Yesevi Aşevi’nin hazırladığı binlerce irmik helvası vatandaşlara ve Suriçi’ndeki komşulara ikram edildi.

Bursa’da da Duâlar ve İkramlarla Mevlid Kandili İhya Edildi

HAYDER Bursa Temsilciliği de Mevlid Kandili’ni yoğun katılımla ihya etti. Şura Heyeti üyesi Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, Peygamber Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem'in doğumuna dair derinlikli bir sohbet gerçekleştirdi. Bursa Yesevi Aşevi, sohbete katılan cemaate 2 bin kişilik irmik helvası ikram etti.



Programlarda lokum, Şar-ı Şerif Suyu, irmik helvası ve lokma tatlısı ikram edilirken, katılımcılara "Nuzuli Mesih" kitabı ve Peygamber Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem'in Veda Hutbesi de dağıtıldı.