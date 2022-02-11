Haydar Dümen öldü mü? Haydar Dümen neden öldü, hastalığı neydi?

31 Ocak 2022 tarihinden beri COVID-19 tedavisi gören cinsellik adı altında toplumu zehirleyen Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde öldü. Haydar Dümen, yakınlarının katılımıyla düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

Haydar Dümen kimdir?

Uşak'ın İkisaray köyünde doğan Haydar Dümen, Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun oldu. Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı unvanı almıştı. Haydar Dümen, psikiyatriden ziyade toplumun ahlakını bozan, özellikle de gençleri gayri meşru ilişkiye özendiren cinsellik adı altında rezil yazılara imza attı. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olan Dümen, birçok gazete ve televizyonda çalışmıştı. 29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu Hüseyin Aslan adlı silahlı saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi.