Haydar Bozkurt: Hibrit otomobil talebi katlanarak artacak

2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında Türkiye otomobil pazarında hibrit otomobillerin toplam pazardan aldıkları pay yüzde 8,7 seviyesine yükselirken, önemli bir yere sahip dizel modellerin payı yüzde 27,4’e geriledi. Türkiye pazarında her 100 hibrit aracın 90’ı Toyota logosunu taşırken, yılın ilk ayında satışı yapılan 7 bin 442 Corolla modelinin de 3 bin 526 adet ile yüzde 47’si hibrit versiyon olarak kayıtlara yansıdı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pandemi döneminde alınan önlemlerin Türkiye ve dünyadaki olumlu çevresel etkilerini yakından gözlemlendiklerini belirterek “Bir iki yıl önceden başlayan ve bu yıl artarak devam eden hibrit otomobil taleplerini karşılamak ve yeteri kadar araç bulmak için yoğun bir şekide uğraşıyoruz” dedi. Bozkurt, son iki yıldır katlanarak artan yoğun taleple birlikte filolarda hibritlerin dizelin yerini almaya başladığını da sözlerine ekledi.