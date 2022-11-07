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Siyaset Haydar Baş'ın oğlu, bu gazla, kilosuna bakmadan maraton koşar! Bakın oyu kaçmış
Siyaset

Haydar Baş'ın oğlu, bu gazla, kilosuna bakmadan maraton koşar! Bakın oyu kaçmış

İyi Parti başta olmak üzere muhalif partilerden arpasını alan ORC Araştırma, bu defa Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) cilaladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 11:01:00 -
Haydar Baş'ın oğlu, bu gazla, kilosuna bakmadan maraton koşar! Bakın oyu kaçmış

İyi Parti başta olmak üzere muhalif partilerden arpasını alan ORC Araştırma, bu defa Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) cilaladı.

ORC'nin anketinde, adı son dönemde Millet İttifakı ile anılan BTP'nin oyu yüzde 1.9 çıktı.

BTP, son seçimlerde sadece yüzde 0.40 oy alabilmişti. 

 

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