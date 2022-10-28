Haydar Baş'ın oğlu adeta yalvarmıştı! CHP'den Hüso'ya cevap geldi

FOX TV canlı yayınında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Beni de Millet İttifakı'na alın" yakarışında bulunmuştu. Baş'ın çağrısına bir cevap da CHP'den geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısına yanıt verdi. Meclis'teki basın toplantısında konuşan Özkoç, “CHP de sıcak bakar. Gayet memnuniyet duyarız" dedi.

Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” diye konuşmuştu.