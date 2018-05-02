Haydar Baş ortaya çıktı... 24 Haziran vaadini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurmasından sonra siyasi partiler çalışmalarına başladı.

Sandıktan başarıyla çıkmak için her yolu deneyen parti liderleri, akla gelmeyecek ittifaklar kurar oldu.

Siyaset koridorlarının hareketlendiği günlerde BTP Genel Başkanı Haydar Baş'tan da açıklamalar gelmeye başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Baş, seçim vaatlerinden de bahsetti.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN LİRA

Partisini iktidara taşımak için çok çalıştıklarını ifade eden Haydar Baş, iktidar olmaları durumunda işçilere faizsiz kredi vereceklerini duyurdu.

Baş, asgari ücretin de 5 bin liraya çıkarılacağını söyledi.