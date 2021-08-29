Hayatları yalan! CHP'nin Kılıçdaroğlu için yayınladığı video çalıntı çıktı
CHP Gençlik Kolları'nın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı videonun, Samsunspor'a ait bir reklam filminden alındığı ortaya çıktı.
CHP Gençlik Kolları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı.
Twitter'dan yayınlanan videoya, "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." notu düşüldü ve Kemal Kılıçdaroğlu etiketlendi.
Paylaşımın üzerinden kısa bir süre geçmesiyle birlikte gerçek ortaya çıktı.
CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı videoda konuşanların, bu sözleri Samsunspor için söylediği öğrenildi.