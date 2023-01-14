Hayatını kaybeden Burhan Çaçan'a büyük saygısızlık! PKK sempatizanları hemen kafa çıkardı

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, gazeteci Oktay Candemir'in, Burhan Çaçan’ın ölüm haberinden sonra attığı skandal tweet'i eleştirdi. "Burhan Çaçan, Kürttü, ama PKK sempatizanı ve destekçisi değil, ülkesini seven bir sanatçıydı" diyen Eyüboğlu, Çaçan'a yapılan büyük saygısızlıkla ilgili şunları kaydetti:

"Twitter profilinde, ‘Gazetecilik–Yazar–Rojnamevan’ yazan Oktay Candemir, Burhan Çaçan’ın ölüm haberinden sonra şöyle bir tweet attı:

“Ağrı Eleşkirtli olmasına rağmen hayatı boyunca Erzurumlu olduğunu söyledi.

Yıllarca Kürtçe şarkıları Türkçeleştirerek kendine müzik piyasasında yer edindi.

Onu en iyi ‘Siyaset konuşmayalım’ diyen Beyaz’a, ‘O zaman git Burhan Çaçan’ı çağır’ diyen Ahmet Kaya özetlemiştir.”

62 yaşında kalp krizinden vefat eden Burhan Çaçan’ın avukatı veya basın danışmanı değilim, ama 1981’den beri tanıdığım bir sanatçıya yapılan bu etnik karalamaya itirazım var.

Burhan Çaçan’ın müzik yolculuğu Erzurum Radyosu’yla başladı, ama hiçbir zaman doğduğu yeri ve etnik kimliğini gizlemedi.

Burhan Çaçan’ın şöhret olduğu Kenan Evren’li yıllarda Kürtçe türkü yasağı vardı. O yasak Turgut Özal sayesinde 1991’de kalktığı halde, “Burhan Çaçan, Kürtçe şarkıları Türkçeleştirerek okudu demek” tarihi gerçekleri bile yok saymak demek.

Burhan Çaçan yeri geldiğinde veya sorulduğunda, “Kürdüm, Ağrılıyım, ağa çocuğuyum, Bitlislilerin eniştesiyim” derdi.

Burhan Çaçan, Kürttü, ama PKK sempatizanı ve destekçisi değil, ülkesini seven bir sanatçıydı.

Bu vesileyle bir kez daha Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."