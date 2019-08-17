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Hayatında hep fazilet yörüngeli yaşa!

Hayatında hep fazilet yörüngeli yaşa. Güzel sıfatlar dile geldiğinde akla sen gelesin. Ve öyle bir ömür sür ki, ‘Öldüğün zaman tabutçu bile arkandan matem tutsun.’

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
Hayatında hep fazilet yörüngeli yaşa!

-Mutluluğun sırrını mı arıyorsun! İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalanmadan sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin, ölüm gelmeden hayatın ve meşgûl olmadan önce zamanın kıymetini bil.

-Kişiler hakkında mümkün olduğunca hüsn-ü zan et. Çünkü iyi hal esas; suç ise arızîdir ve beraet-i zimmet asıldır.

-İnsana, hayata ve hadiselere doğru bakmayı öğren. Yarı su dolu bardağın dolu tarafını görecek bir bakış açısı geliştir ve bunu bir hayat felsefesi haline getir. İnsana baktığında onun imanı, aklı, kalbi, cesareti, erdemi, güzellikleri aklına gelsin. Eğer ilk bakışta onun kusur ve ayıplarını görüyorsan bakış açında bir bozukluk var demektir.

-Her zaman sevdiğin şeyleri elde etmen mümkün değildir. Bundan dolayı elde ettiğin şeyleri sevmeye çalış. O zaman mutluluğu yakalayabilirsin.

-Hayatında hep fazilet yörüngeli yaşa. Güzel sıfatlar dile geldiğinde akla sen gelesin. Ve öyle bir ömür sür ki, ‘Öldüğün zaman tabutçu bile arkandan matem tutsun.

-Hayatın elem ve acıları karşısında bedbinliğe kapılıp pes etme. Hiçbir acı sonsuz değildir. Hiçbir şeyin hikmetsiz cereyan etmediği bu kâinat sarayında, bu acılardan ders çıkarıp iç dünyanı çelikleştirmeye bak ve ondaki “İlâhî mesaj”ı anlamaya çalış. Unutma! İnsanları sevinçler değil, kederler eğitir.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
  1. Mutluluğun sırrı
  2. Güzel sıfatlar

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