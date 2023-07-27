Hayatımın Neşesi'nde büyük şok! Maskesi indi: Sırada o var...

Hayatımın Neşesi'nde büyük şok! 'Şarkıcı Gelin' şoku: Sular daha da ısınıyor!

Aile komedisinin zirvesi Hayatımın Neşesi’nde bu hafta kayınvalideler arenada! "Büyük kapışma" TRT 1 ekranlarında!

Reyting yarışının lider dizisi Hayatımın Neşesi'nde neler olacak? Aylin'in şarkıcı olduğunu öğrenen Türkan, Serdar için zor günlerin başlangıcını mı getiriyor? Ayrıca Neşe'nin 'hamilelik' sürprizi ne anlama geliyor? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası dördüncü bölümde bu Cuma 20.00'de TRT 1'de.

"TRT 1'in merakla izlenen aile komedisi 'Hayatımın Neşesi'nin beklenen dördüncü bölümü 28 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de yeni sürprizleriyle ekranlara geliyor. Her bölümünde farklı gelişmelerin yaşandığı dizi, bu hafta da izleyenlerini eğlendirecek ve unutulmaz anlara tanıklık etmenizi sağlayacak.

Neşe'nin hamile olduğunu sanan Mustafa'nın aileye açıkladığı 'büyük haber' dikkatleri üzerine çekerken, Neşe'nin durumunu açıklamak için topladığı tüm cesaretin kaybolması, eğlenceli ve heyecan verici anlara gebe bir bölümün kapılarını aralıyor. Mustafa'nın ilgisinin tamamen Neşe üzerinde olması, evdeki dengeleri daha da karıştırıyor.

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Rüçhan Hanım, evini su basmasıyla birlikte Neşelerin evine taşınır ve her zamanki sıcak ve komik ev atmosferini biraz daha hareketlendirir. Türkan'ın Aylin'in şarkıcı olduğunu öğrenmesiyle birlikte, Serdar'ın başına gelecekler işleri daha da karıştıracak.

Bir yandan Saliha annenin Türkan'ın yakasını bırakmayıp, onun için yeni bir talip bulması, bir yandan da iki kayınvalide arasında çıkan çekişme ve arada kalan Mehmet Bey'i nelerin beklediği, bu hafta heyecanı zirveye taşıyacak. Eğlence dolu, komik ve unutulmaz anların yaşanacağı “Hayatımın Neşesi” dördüncü bölümüyle bu Cuma saat 20.00'de TRT 1'de olacak. “Hayatımın Neşesi” her Cuma hayatınıza biraz daha neşe katacak.