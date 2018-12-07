'Hayatımda ilk kez FETÖ yüzünden yalan söyledim' dedi ve ekledi: Gülen, 'Kendinizi gizleyin' dedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Gürol Doğan, Hava Harp Okulunda eğitim gördüğü 1983'te cemaat olarak bildiği FETÖ yapılanması ile tanıştığını beyan etti.

FETÖ mensuplarının kendisine "Erkan" kod adını vermek istediğini ancak bunu ikiyüzlülük olarak algıladığı için kabul etmediğini anlatan Doğan, hayatında ilk defa FETÖ yüzünden yalan söylediğini kaydetti. Bir hafta sonu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Harbiyelilerle sohbet yapacağının söylendiğini ve FETÖ'cü öğrencilerin ailelerine, "Bu hafta çarşı izni verilmedi." şeklinde yalan söylemelerinin istendiğini belirten Doğan, kendisinin de ailesine yalan söyleyerek toplantıya katıldığını söyledi.

'Asker olarak kendinizi gizleyin'

Toplantıda Gülen'in, askeri öğrencilere kendilerini açığa çıkarmamasını istediğini aktaran Doğan, "Gülen, 'Asker olarak kendinizi gizleyin, bizim işimiz uzun soluklu bir iş, 25-30 yıl sürecek bir iş. Bu süreçte askeriyede, maarifte, emniyette, yargıda ve en etkin yerlerde yerimizi alacağız. 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten' dedi." ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen'in Hava Harp Okulundaki kod adının "Kaptan" olduğunu açıklayan Doğan, İstanbul'da "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan eski kurmay albay Selçuk Başyiğit'in 2006'da kendisine, "Şu anda cemaat olarak silahlı kuvvetlerde tümgeneral seviyesine geldik. Kaptan emir verdiğinde havaya kalkacak birçok F-16'mız var." dediğini iletti.

'Bu imza Çiçek'in mi'

FETÖ'nün halkın gözü önünde silahlı kuvvetleri karalamak için sahte deliller ürettiğini dile getiren Doğan, Ali Balta isimli astsubay vasıtasıyla Denizli'de gerçek olmayan bir emir yayımlandığını ve kamuoyunda hipnoz davası olarak bilinen sürecin başladığını aktardı.

Bu sürecin devamında, FETÖ'nün mali işlerini yürüttüğünü ileri sürdüğü Kemal Başkaya ile bir düğün merasiminde aralarında geçen konuşmayı da anlatan Doğan, Başkaya'nın kendisine Ergenekon kumpas davasında yargılanan Dursun Çiçek'in imzasını sorduğunu bildirdi.

Tanık Doğan, "Kemal Başkaya'nın yanına gittim. Bana, 'Dursun Çiçek darbe yapabilir mi' dedi. Ben yapamaz dedim. Kurmay bir subaydır, efendidir, terbiyelidir ama lider olamaz dedim. Bana bir imza gösterdi ve 'Bu imza Çiçek'in mi' diye sordu. Ben de benzediğini söyledim. Ne yapacaksın imzasını dedim, 'Boş ver' dedi." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine devam ediliyor.