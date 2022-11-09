‘Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem’ dedi ve bombayı patlattı! İşte AK Parti'nin son oy durumu

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında, AK Parti tarafından yaptırılan son anketin detaylarını paylaştı.

2023 Genel Seçimlerine girilen süreçte araştırma şirketleri üst üste anket sonuçlarını açıklarken, Ak Parti'nin oy oranı kamuoyunda merak konusu oldu. Habertürk TV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin detaylarını paylaştı. Partisi tarafından yaptırılan ankette AK Parti'nin oy oranının yükselişte olduğunu belirten Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde 50+1'de sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.

AK Partili Kurtulmuş, "Son zamanlarda özellikle yaz sonundan itibaren AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın oyları yukarıya doğru çıkıştadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği, Türkiye'nin bölgesel aktör olarak ortaya çıkışı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna'nın bir araya getirilmesi, arkasından esir takası, kesilmiş olan tahıl koridorun yeniden Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle açılması, Türkiye'nin dünya ile ilgili sorunları çözebilecek güçlü bir ülke imajını pekiştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi olan toplu konut, ilk işyerim, ilk konutum projesinde başvurular 8 milyonu aştı. Bunun ortaya çıkmış olması. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun milletimiz tarafından milli vizyon olarak sahiplenilmesi, hemen arkasından TOGG'un açılışı" dedi.

Altılı ittifakın dağınık görüntü çizdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün bunların hepsi üst üste yaptığı hizmetlerin, çalışmaların geniş kesimler tarafından görüldüğü Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı var. Diğer taraftan her gün dağınıklığı ortaya çıkan Altılı artılı ittifak var. Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem. Önemli artış olduğunu, artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 50+1'de hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.