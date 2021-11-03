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Aktüel Hayatı Paylaşanlar Derneği çocukların yüzünü güldürdü
Aktüel

Hayatı Paylaşanlar Derneği çocukların yüzünü güldürdü

Konya’da sosyal medyadan bir araya gelen gönüllülerin kurduğu Hayatı Paylaşanlar Derneği, hayırseverlerin desteğiyle yardıma muhtaç ailelerin gıda, ısınma, barınma ve giyim ihtiyaçlarını gideriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:36:00 -
Hayatı Paylaşanlar Derneği çocukların yüzünü güldürdü

Dernek, yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere muhtaç ailelerin çocuklarını, ismini açıklamayan yardımseverlerin katkılarıyla kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dernek, alışveriş heyecanını yaşatmak için 4-10 yaş arası çocukları alışveriş merkezine götürüyor. Mağazada istediği ürünü alan çocuklardan ilk kez AVM görenleri ise şaşkınlıkla mutluluğu bir arada yaşıyor. Dernek Başkanı Sabri Büyükdemir, “Geçen yıl 1150 çocuk giydirmiştik. Bu yıl 2 bin çocuğu giydirmeyi hedefliyoruz. Çocukların heyecan ve mutlulukları bizi de çok mutlu ediyor. 50’ye yakın yetim aileyle de ilgileniyoruz” dedi.

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