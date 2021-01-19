Hayati Küçük’ten flaş Biden açıklaması: Biden’ın eşi Jill Biden, FETÖ’den yıllardır maaş alan bir isim

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programına konuk olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

“FETÖ’nün kirli oyun ve tuzaklarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cülere yönelik dile getirdiği “Nereye gitseniz peşindeyiz” şeklindeki sözlerini hatırlatan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, “Bugün lağvedilmeyen bir PKK nasıl bizim için bir terör örgütü ise, FETÖ de lağvedilmediği müddetçe biz bunların tüm kirli oyun ve tuzaklarını bozma adına ilişkilerini deşifre etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

“Biden, FETÖ’yü Türkiye’ye karşı bir aparat olarak kullanmaya devam edecektir”

FETÖ’nün eski Başkan Obama’yı görevi döneminde kuşatma altına aldığına ve yeni seçilen Biden’ın ise o dönem yardımcısı olduğuna dikkat çeken Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Obama döneminden bu yana 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Biden’ı da FETÖ ailesiyle birlikte kuşatmıştır. FETÖ, öteden bu yana bir kişiyi hedefe koyduğunda ilk aşamada doğrudan kendisini değil; hatırı sayılır arkadaşları, dostları ve ailesi üzerinden kuşatma hamlesini sürdürdüğünü biliyoruz. Türkiye ve Erdoğan düşmanlığına karşı Biden tarafından FETÖ’yü bir aparat olarak kullanmaya devam edecektir.

“Joe Biden’ın eşi Jill Biden, FETÖ’den yıllarca maaş aldı”

20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Joe Biden ve ailesiyle ilgili çok önemli bilgileri canlı yayında paylaşan Hayati Küçük, şunları söyledi:

“Biden’ın oğlu Robert Hunter Biden, FETÖ’nün TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Günay’la yakın iş ilişkisi vardır. Joe Biden'in eşi Jill Biden, akademisyen kimliğiyle FETÖ’nün enstitülerinde yıllarca konferanslar verip terör örgütünden maaş almıştır.”

“Ey Joe Biden, FETÖ’nün aklıyla Türkiye’ye karşı hareket etme, kaybedersin”

Amerika’nın yeni Başkanı Joe Biden’a seslenen Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Senin başkan yardımcılığın döneminde FETÖ sana gerektiği şekilde el atmış. Eyy Biden, seni FETÖ, sağından solundan kuşatmış. FETÖ, senin eşine maaş ödemiş, oğlunla ise işbirliği yapmış. Fotoğraf verdiğin FETÖ’cü Faruk Taban da senin imamlığını yapıyor. Eyy Joe Biden, FETÖ’nün duygu ve düşünceleriyle Türkiye’ye bakacak olursan sen kaybedersin. 15 Temmuz’da bu aziz milletimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Amerika dahil bütün darbeseverlere gereken cevabı en güzel şekilde vermiştir. Ey Biden, aklını başına al ve terör örgütü FETÖ’nün aklıyla sakın hareket etme.”

Canlı Yayını İzlemek İçin.

https://www.youtube.com/watch?v=Sdxz-c1MZtQ&feature=youtu.be