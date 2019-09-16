Hayata 5 gün tutunabildi Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki evin 3.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaat halindeki evin 3. katından düşen şahıs hayata 5 gün tutunabildi.

Olay Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. 59 yaşındaki Muhlis T, ikamet ettiği evinin inşaat halindeki üçüncü katından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tedavinin ardından Bursa’ya sevk edildi. 5 gündür Bursa’da tedavi gören Muhlis T. hayatını kaybetti. Muhlis T’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları göz yaşlarına boğuldu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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