Deprem sırasında uygulanacak en doğru hareketlerden birisi de hayat üçgeni pozisyonudur. Hayat üçgeni pozisyonu enkazdan sağ çıkan kişilerin kurtarıldığı pozisyonlarından biridir. Peki, hayat üçgeni nedir? Yaşam üçgeni pozisyonu nasıl yapılır? Hayat üçgeninin önemi nedir? İşte konu ile ilgili detaylar...

Hayat üçgeni nedir?

Deprem sırasında yapılacak doğru hareketleri anlatırken, enkazlardan sağ çıkan kişilerin kurtarıldığı pozisyonlardan söz etmekte fayda vardır. Genelde afetzedeler arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara “hayat üçgeni” de denir.

Genellikle dirençli bir eşya tarafından, çöken yapısal unsurların desteklenmesiyle oluşur. Bu nedenle, bu tür eşyaların etrafı güvenli olabilecek yerlerdir. Dolayısıyla bu tür yerlerde çöküp kapanarak, koruyucu bir pozisyon alınabilir. Bununla birlikte yapıların çökme şeklinin önceden tahmin edilmesi mümkün olmadığından, yaşam üçgeninin nasıl oluşacağını kestirmek zordur. Ayrıca binanın çökme ihtimali olduğu düşünülüyorsa, en kısa zamanda güvenli bir binaya taşınmak doğru bir tedbir olacaktır.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla ÇökKapanTutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.