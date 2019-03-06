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Hayat Kimya’nın 10. iştiraki Kenya

Hayat Kimya’nın 10. iştiraki, Doğu Afrika ülkesi Kenya oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:55
Hayat Kimya’nın 10. iştiraki Kenya

Hayat Kimya’nın 10. iştiraki, Doğu Afrika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip Kenya oldu.

İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, ülkede gerçekleştirilen lansman toplantısında “Herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Afrika’da 15 yıllık deneyimimizle, Nijerya’dan sonra Kenya’da da liderlik hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:55
  1. Hayat Kimya
  2. Doğu Afrika
  3. Kenya
  4. İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı

YORUM YAZ

  • Halil TokelHalil Tokel36 dk önce
    Mısır tesislerini ziyaret etmiştim. Mükemmeldi. Teknoloji bağımlılığı olmadan dünyaya açılan, hem de dost, kardeş ve mazlum ülkelere açılan bir firmamız, diğer firmalarımız için güzel ve başarılı bir rol model. Tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

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