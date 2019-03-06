Hayat Kimya’nın 10. iştiraki Kenya
Hayat Kimya’nın 10. iştiraki, Doğu Afrika ülkesi Kenya oldu.06 Mart 2019 Çarşamba 11:55
Hayat Kimya’nın 10. iştiraki, Doğu Afrika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip Kenya oldu.
İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, ülkede gerçekleştirilen lansman toplantısında “Herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Afrika’da 15 yıllık deneyimimizle, Nijerya’dan sonra Kenya’da da liderlik hedefliyoruz” dedi.
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