Hayat Kimya yatırıma doymuyor! 'Güçlü büyümemizi sürdürüyoruz'

Hijyen ürünleri ve temizlik kâğıtları üreticisi Hayat Kimya, pandeminin gölgelediği 2020’yi de verimli geçiriyor. Üretim ve dağıtım ağını güçlendiren firma, ürünlerini dünyanın dört bir yanına yayıyor.

Çalışmalar hız kazandı

İhracatı arttırmak için elinden geleni yapan Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci de defaatle yeni ülkelere girip müşterilerine müşteri ekleyeceklerini dile getiriyor. Çizmeci, “Hem üretimimiz hem ihracatımızla sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz Türkiye’de doğan Molfix, Molped, Bingo, Papia ve Familia gibi markalarımızı ise küreselleştirme şevkiyle çalışıyoruz” diyor.

10 evden 8'ine giriyoruz

11 ülkede toplam 18 üretim tesisleri bulunduğunu belirten Çizmeci, şunları kaydediyor: “Üretim kapasitemizle dünyanın ilk 5 markalı bebek bezi üreticisinden biri konumundayız. Ayrıca Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kâğıdı imalatçısıyız. Hayat’ta herkesin kaliteli ürüne ulaşma hakkı olduğuna inanarak çalışıyoruz. Diğer bir deyişle dünyanın her yerinde yenilikçi ürünleri erişilebilir fiyatlardan sunarak sektörde ayrışıyoruz. Markalarımızla girdiğimiz her pazarda ilk iki oyuncudan biri oluyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye’de ise her 10 evin 8’ine minimum bir markamız giriyor. İhracatımızı da büyütüyoruz. Öyle ki Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçısından biriyiz. Dünyanın pek çok ülkesinde ürünlerimiz, gerek anneler gerek gençler gerek aileler tarafından tercih diliyor. Madagaskar’da bebeklerin Molfix giymesinden; Papia’nın Kenya’da, Gana’da, Kazakistan’da evlere girmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

50 ülkeye satış hedefi

“Tüketicileri tarafından tercih edildiğimizi bilmek bize büyük bir sorumluluk veriyor” ifadesini kullanan Çizmeci, şöyle devam ediyor: “Başarılarımızdan aldığımız şevkle büyüyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Mersin’de 450 milyon lira yatırımla yeni bir temizlik kâğıdı üretim tesisi kuruyoruz. Bu tesisimiz, yılda 70 bin ton kapasiteyle çalışacak. Böylece Mersin’deki kapasitemiz 140 bin tonu, Türkiye’deki kapasitemiz ise 280 bin tonu bulacak. 2021 ortasında devreye alacağımız yeni nesil tesisimizle 200 çalışanı daha kadromuza katacağız. Böylece Mersin’de çalışan sayımızı 550’ye yükselteceğiz. Tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete ve mendil üreteceğiz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 50 farklı ülkeye ihraç edeceğiz.”

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye güç katacak adımlar atacaklarını vurgulayan Çizmeci, “Türkiye’de 5 senede yaptığımız kalıcı yatırımı 5 milyar liraya çekeceğiz. Dünyada ise Asya ve Afrika pazarlarında büyüme odaklı yatırımlarımıza hız vereceğiz” açıklamalarında bulunuyor. Ayrıca dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde başarılı bir sınav verdiklerine dikkat çeken Çizmeci, “Zorlu dönemde Türkiye dahil faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde toplum sağlığına katkıda bulunacak ürünlerimizi karantina hastanelerine ve ihtiyaç sahiplerine ilettik. Dayanışma ruhuyla Türkiye’nin pandemi tehdidini en az hasarla atlatması için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyalara destek olduk” şeklinde konuşuyor. Çizmeci, “Memleketimize ve toplumuza hizmet etme sorumluluğuyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat merkezli vizyonla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye de ekliyor.