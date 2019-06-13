0553 313 94 23

Hayat Kimya ofisini yeniledi

Hızlı tüketimde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markaları ile globalleşen Hayat Kimya, markalarının dünyasından aldığı ilham ve çalışanların geri bildirimleri ile daha yenilikçi, dinamik ve verimli bir çalışma ortamı oluşturarak yenilendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:17
Hayat Kimya ofisini yeniledi

Hızlı tüketimde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markaları ile globalleşen Hayat Kimya, markalarının dünyasından aldığı ilham ve çalışanların geri bildirimleri ile daha yenilikçi, dinamik ve verimli bir çalışma ortamı oluşturarak yenilendi. Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler“Ofisimizi yenilerken çalışanlarımızın istek ve ihtiyaçlarına kulak verdik. Bu öncelikle yola çıkarak yenilediğimiz ofisimizin renklerini ise markalarımızdan aldık” dedi. Güler, şunları söyledi: “Çalışırken markalarımızın enerjisinden faydalanabilmek için her bir katı Bingo, Molfix, Molped ve Papia’nın renkleriyle renklendirdik. Kurum kültürümüzde önem verdiğimiz şeffaflığı tüm odaların kapı ve duvarlarını tamamen cam yaparak yansıttık. Ofisin içine giren gün ışığından en yüksek düzeyde faydalanarak çalışanlar için de ferah bir ortam oluşturduk. Ayrıca, enerji tasarruflu led lambalar kullanarak güneş ışığından yüzde 50 daha fazla faydalanmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:17
  1. Bingo
  2. Molfix
  3. Molfix bebek bezi
  4. Molped
  5. Papia
  6. Familia
  7. Hayat Kimya
  8. Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüste tanıştıkları emekli çifti dolandırdılar
    1. Otobüste tanıştıkları emekli çifti..
    2. Buca’da dikkat çeken ’satın alma..
    3. YKS’ye girecek adaylara önemli uyarılar
    4. Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
    5. MB, politika faizini yüzde 24’te sabit..
    6. Sinop’un turizm beklentisi
    7. Piazza’dan çocuklara film festivali
    8. Zabıta memuru görev yaptığı yere 25..
    9. Kadınlarda miyom problemine dikkat
    10. Hastanede klima ünitesi patladı! Ölü..
    11. Göz kapak düşüklüğüne dikkat
    12. Antalya’da özel bir hastanenin klima..
    13. Vicdansız hırsız, engellinin..
    14. Tabanca ile vurulan galerici ağır..
    15. Solhan’da ilk kez "Histerektomi"..
    16. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    17. Dekar’dan ödeme korumalı finans modeli
    18. Pazaryeri’nde anaokulu öğrencilerinden..
    19. Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya..
    20. Venezuela’da yeni banknotlar bugün..
    21. Yıldız Kızlar Voleybol derbisini..
    22. Başkan Palandöken: “Sınava girecek..
    23. Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
    24. Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu..
    25. Minik Emircan’ın 21 bin TL’lik işitme..
    26. Doktorun meslek aşkı
    27. Gram altın 251 lira seviyelerinde
    28. CHP'li Altay İmamoğlu'nu yalanladı!..
    29. Milli Muharip Uçak ilk kez Paris..
    30. Çiğli’de toplu sözleşme sevinci
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı