Hayat Kimya ofisini yeniledi

Hızlı tüketimde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markaları ile globalleşen Hayat Kimya, markalarının dünyasından aldığı ilham ve çalışanların geri bildirimleri ile daha yenilikçi, dinamik ve verimli bir çalışma ortamı oluşturarak yenilendi. Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler“Ofisimizi yenilerken çalışanlarımızın istek ve ihtiyaçlarına kulak verdik. Bu öncelikle yola çıkarak yenilediğimiz ofisimizin renklerini ise markalarımızdan aldık” dedi. Güler, şunları söyledi: “Çalışırken markalarımızın enerjisinden faydalanabilmek için her bir katı Bingo, Molfix, Molped ve Papia’nın renkleriyle renklendirdik. Kurum kültürümüzde önem verdiğimiz şeffaflığı tüm odaların kapı ve duvarlarını tamamen cam yaparak yansıttık. Ofisin içine giren gün ışığından en yüksek düzeyde faydalanarak çalışanlar için de ferah bir ortam oluşturduk. Ayrıca, enerji tasarruflu led lambalar kullanarak güneş ışığından yüzde 50 daha fazla faydalanmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.”