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Aktüel "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 800 bin kişi yararlandı
Aktüel

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 800 bin kişi yararlandı

Trafikte sürücü belgesinin ayrıca bulundurulması zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:24:23 -
"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 800 bin kişi yararlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılmasının ardından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz entegre edildiği uygulamadan bugüne kadar 800 bin kişi yararlandı.

- Uygulamaya en fazla talep İstanbul’dan

Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi.

İstanbul'u Ankara, Antalya ve İzmir takip etti.

Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 3 ay geçmesine karşın 18-25 yaş grubundaki 111 bin 737 genç uygulamadan faydalandı.

- Yazılımlar Türk mühendislerce geliştirildi

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki işletim sisteminden kimlik kartı başvurusunun alınmasıyla kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığında görevli mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine "NVİ Çağrı Merkezi Alo 199" veya "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak başvurabiliyor.

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