Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES Kodu alma yöntemi

1. Adım: Hayat Eve Sığar uygulamasını App Store veya Play Store’dan telefonunuza indirin.

2. Adım: Hayat Eve Sığar uygulamasını açın. Daha sonra ana menüden HES Kodu İşlemleri seçeneğine tıklayın.

3. Adım: En alt bölümde yer alan “Hes Kodu Oluştur” butonuna tıklayın.

4. Adım: Almak istediğiniz HES kodu için tarih belirleyin. Tabii durumunuza göre bunu Süresiz olarak da belirleyebilirsiniz.

5. Adım: Son olarak devam butonuna tıklayın ve kodu oluşturun. Bu kodun bir kişiye özel olduğunu belirtelim.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

1. Adım: iPhone ve Android telefonunuzdan Mesajlar uygulamasını açın.

2. Adım: Mesaj gönderme bölümüne tıklayın.

3. Adım: Mesaj bölümüne HES yazıp aralarında birer boşluk bırakarak aşağıdakileri sırasıyla girin.

TC kimlik no

TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi

Talep ettiğiniz HES kodunun paylaşım süresi bilgilerini girin. Örnek: “HES 17XXXXXXXXX YYYY 15”

4. Adım: Oluşturduğunuz mesaj 2023’e gönderin. Bu işlemde SMS ücretinin alınmayacağını belirtelim.

Hangi illere giriş çıkış yasak?

Seyahat yasağı şimdilik 15 gün süre boyunda Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde yasak. Bu illerde oturan vatandaşlarımızın belge alması için bazı durumların oluşması gerekiyor.

Seyahat İzin Belgesi alma koşulları neler?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler. (en fazla 4 kişiye)

İstanbul’a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler.