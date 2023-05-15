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Siyaset Hayalleri suya düşünce İstanbul'un yolunu tuttu! Vatandaş bunu yer mi Ekrem?
Siyaset

Hayalleri suya düşünce İstanbul'un yolunu tuttu! Vatandaş bunu yer mi Ekrem?

Yeniakit Publisher
2023-05-15 15:01:00 - 2023-05-15 15:17:33
Hayalleri suya düşünce İstanbul'un yolunu tuttu! Vatandaş bunu yer mi Ekrem?

Yönettiği şehri geride bırakıp Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaline kapılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hezimete uğramalarının ardından İstanbul'a dönerek.

14 Mayıs sürecinde şehir şehir dolaşarak mitinglerde boy göstren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ezici sandık zaferinden sonra İstanbul'un yolunu tuttu.

Vatandaş bunu yer mi?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylığı için çalışıp hem İstanbulluya hizmeti sürdürdüğünü ima etti.

İmamoğlu paylaşımında ortada olmayan hizmeti daha ileri götüreceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek.


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