“Hayalini Tasarlayanlar” projesinin kazananları açıklandı
Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Hayalini Tasarlayanlar” projesi kapsamında finale kalan 10 ekip arasından ilk 3’e giren projeler açıklandı.
İzmir Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici” projesi birinci seçildi. Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Mandıra” projesi ikinciliği, Sakarya İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Ev Sistemleri” projesi üçüncülüğü kazandı.