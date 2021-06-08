  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor!
Benzin ve motorinde yeni düzenleme
Beşiktaş'tan Serdar Dursun bombası
Ekonomi “Hayalini Tasarlayanlar” projesinin kazananları açıklandı
Ekonomi

“Hayalini Tasarlayanlar” projesinin kazananları açıklandı

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Hayalini Tasarlayanlar” projesi kapsamında finale kalan 10 ekip arasından ilk 3’e giren projeler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 11:25:00 -
“Hayalini Tasarlayanlar” projesinin kazananları açıklandı

İzmir Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici” projesi birinci seçildi. Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Mandıra” projesi ikinciliği, Sakarya İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden “Akıllı Ev Sistemleri” projesi üçüncülüğü kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay