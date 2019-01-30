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"Hayalim, A Milli Takım'da Barış'la önlü arkalı oynamak"

- Altınordu'nun genç oyuncusu Kerim Alıcı:"Şartlar ne olur bilemem ama A Milli Takım'da Barış'la önlü arkalı oynarsak onu unutamam. Çok güzel bir anı olur"- "İlk bir iki ay, yan yatağa bakıyorum kimse yok. Biraz şaşırdım, sonradan alıştık tabi"- "Bu sene en kötü play-off oynayacağımıza inanıyorum"

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
"Hayalim, A Milli Takım'da Barış'la önlü arkalı oynamak"


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Kerim Alıcı, hedefinin ikiz kardeşi Barış Alıcı ile A Milli Takım'da sağ kanatta önlü arkalı oynamak olduğunu söyledi.

Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan kardeşi Barış ile ileride yeniden Altınordu'daki gibi birlikte oynamak istediğini belirterek, "Hayalim, A Milli Takım'da Barış'la önlü arkalı oynamak. İnşallah bu ileride gerçekleşir. Şartlar ne olur bilemem ama A Milli Takım'da Barış'la önlü arkalı oynarsak onu unutamam. Çok güzel bir anı olur. İnşallah hayalimiz gerçekleşir. Avrupa'da başka bir takımda da olabilir. İkimiz için de çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

İkiz olmanın avantajlarını Altınordu'da birlikte oynarken kullandıklarını aktaran 21 yaşındaki futbolcu, "İkiz olmanın çok avantajı vardı. Barış'la göz göze geldiğimizde ben onun nereye koşacağını biliyordum, o da benim ne yapacağımı biliyordu. Bunun avantajını çok gördük. Saha içinde baya iyi anlaşıyorduk. Saha içinde aramızda özel bir bağ vardı. Büyük avantajdı." şeklinde konuştu.

Barış'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bir süre zorlandığını da söyleyen Kerim Alıcı, "İlk bir iki ay, yan yatağa bakıyorum kimse yok. Biraz şaşırdım, sonradan alıştık tabi. Yine her gün konuşuyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. Her zaman ben onun destekçisiyim, o da benim arkamdadır. 20 senedir beraberdik, çok büyük bir güç olmuştu. Şimdi ne kadar ayrıysak da kalplerimiz bir. O yüzden bir sorun olmuyor." sözlerine yer verdi.

Kerim, Barış'ın Fenerbahçe'deki ilk günlerinde çok etkili olduğunu ancak sonra takımın form durumuna bağlı olarak düşüş yaşadığının altını çizerek, inşallah sezonun ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor ile başarılı bir dönem geçireceğine inandığını ifade etti.


- "En kötü play-off oynayacağımıza inanıyorum"


Altınordu'nun Süper Lig'e çıkacağına bu sene daha çok inandığının altını çizen Kerim Alıcı, şöyle konuştu:

"Geçen senelere göre daha iyi bir takımız, burada arkadaşlık zaten hep iyi seviyedeydi. Bu sene en kötü play-off oynayacağımıza inanıyorum. İlk yarıyı iyi bir şekilde geçirdik. Az gol yedik. Az gol yememiz de iyi bir grafik çizmemizi sağladı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmak istiyoruz. Hedefimiz öncelikle play-off oynamak. Takımdaki arkadaşlığın başarıyı getireceğine inanıyorum."


- "İlk hedefim Avrupa"


Kariyer planlaması arasında Avrupa'da futbol oynamanın üst sıralarda bulunduğunu vurgulayan Kerim, "İlk hedefim Avrupa. Küçüklükten beri hayalim A Milli Takım formasını giymek ve Avrupa'da oynamak. Cengiz, Çağlar, Berke ve Barış bizi çok güzel temsil etti. Benim de hedefim Altınordu'dan gittikten sonra bu kulübü saha içinde ve dışında çok iyi bir şekilde temsil etmek." sözlerine yer verdi.

Kerim, "Sana gelen bir transfer teklifi var mı?" sorusuna ise, "Şu anda kulağıma gelen bir teklif yok. Sezon sonunda olursa başkanımızla oturur değerlendiririz. Şu anda futboluma odaklandım, Altınordu'da bu seneyi en iyi şekilde geçirmek istiyorum." cevabını verdi.

Genç futbolcu, en beğendiği oyuncunun Manchester City forması giyen Kyle Walker olduğunu belirtirken, Süper Lig'de beğendiği ismi ise, "Türkiye'de Gökhan Gönül efsane bir isim. Çok iyi bir oyuncu." şeklinde açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
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  4. Spor Toto 1. Lig

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