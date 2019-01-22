Hayali seçmen nedir? YSK hayali seçmen var mı? Ne kadar seçmen var

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken, YSK da seçmen listelerini muhtarlıklarda askıya çıkardı. Seçmen listelerinde bazı il ve ilçelerde seçmenlerin taşındığı görüldü. Bu gelişme üzerine muhalefet partileri de hayali seçmen provokasyonuna sarıldı. Peki gerçekten hayali seçmen var mı? YSK hayali seçmen iddialarına ne diyor? Ne kadar seçmen var?

"Hayali seçmen yok"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik.

"6 bin kişi ölü olanlar kayıttan düşüldü"

Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz."