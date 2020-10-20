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Aktüel "Hayaletler" Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü
Aktüel

"Hayaletler" Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü

Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği "Hayaletler", Genç Uluslararası Sinema Yazarları Örgütü jürisince En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:31:58 -
"Hayaletler" Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü

ANKARA (AA) - Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği "Hayaletler", 36. Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü.

Festivalin "Keşifler" bölümünde gösterilen film, Bulgaristan, Polonya ve Romanyalı sinema yazarlarından oluşan Genç Uluslararası Sinema Yazarları Örgütü (FIPRESCI) jürisi tarafından En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali'nde de eleştirmenlerin beğenisini kazananan film, festivalin Sinema Eleştirmenleri Haftası'nın Büyük Ödülü'nü almıştı.

Hayaletler, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil olmak üzere 5 ödül kazanmıştı.

- Dört farklı karakterin hikayeleri

Film, tüm Türkiye'de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor, o gün İstanbul'un Sucular Mahallesi'nde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikayeleri üzerinden anlatıyor.

Başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini ise Erdinç Aktürk üstlendi.

Hayaletler'in kurgusu Ayris Alptekin'e müzikleri ise Ekin Fil'e ait.

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