  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayalet şehir Nevşehir havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nevşehir’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:28:57 -
Hayalet şehir Nevşehir havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nevşehir’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında 23 Mayıs tarihinde başlayan ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Nevşehir’de Ramazan Bayramının ikinci gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.


Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında adeta hayalet şehre dönen Nevşehir havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı