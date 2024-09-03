Hayal değil gerçek! Ünlü marka uçan arabasını tanıttı

Xpeng, yapay zeka ve elektrikli araçlardaki öncülüğünün ardından, şimdi de uçan arabalar pazarında büyük bir adım atıyor. Şirketin AeroHT birimi tarafından geliştirilen modüler uçan araba, kara taşıyıcısı ve bir uçaktan oluşan iki ana bileşenden oluşuyor. Bu çip, Xpeng’in teknolojik yenilikleriyle dolu vizyonunu bir adım öteye taşıyor.

UÇAN ARABANIN ÖZELLİKLERİ

Xpeng Kara Uçak Gemisi, 5.5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde büyük bir üç akslı kara taşıyıcısı ve uçan bir drone’u kapsıyor. Kara taşıyıcısı, minimalist bir tasarıma sahip olup düz kapı kolları ve plastik döşemelerle donatılmış. 800V yüksek voltajlı bir platform üzerinde çalışan bu taşıyıcı, içten yanmalı motor yerine elektrik motorları ve batarya paketi kullanıyor. Taşıyıcının karma menzili 1.000 km’ye kadar çıkabiliyor ve batarya %30’dan %80’e sadece 18 dakikada şarj edilebiliyor.

DRONE TARZINDA UÇAN ARABA

Uçan bileşen, büyük bir drone gibi görünüyor ve taşıyıcıya otomatik olarak yanaşabiliyor. Tam şarjla 5-6 uçuş kapasitesine sahip olan bu uçan bileşen, manuel ve otomatik sürüş modlarını destekliyor.

XPENG KARA UÇAK GEMİSİ FİYATI NE KADAR OLACAK ?

Xpeng, Kara Uçak Gemisi’nin fiyatını bu yılın ilerleyen dönemlerinde 2 milyon yuan (yaklaşık 280.000 USD) altında bir etiketle satışa sunacak. İlk halka açık uçuşu Kasım ayında Zhuhai Hava Gösterisi’nde gerçekleşecek. Ancak, modüler aracın seri üretim ve teslimatları 2026 yılına kadar başlayacak. Xpeng AeroHT’nin montaj tesisi Eylül 2024’te inşa edilmeye başlanacak ve deneme üretimi Temmuz 2025’te başlayacak. Planlanan yıllık üretim kapasitesi ise 10.000 birim olacak.

Uçan arabaların uluslararası düzeyde bir yasa setine sahip olmaması, gelecekteki sahiplerinin bir uçuş lisansı gerektireceğini düşündürüyor. Çin’de alçak irtifa uçuşlarının serbestleştirilmesi öngörülse de, bu aracın başarılı bir şekilde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hala belirsiz. Yüksek maliyeti ve sınırlı müşteri potansiyeli nedeniyle, Kara Uçak Gemisi’nin geleceği üzerine spekülasyonlar devam ediyor.

Xpeng’in Kara Uçak Gemisi, hava ve kara taşımacılığındaki sınırları zorlamayı hedefliyor. Bu heyecan verici proje, teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için büyük bir ilgi odağı olmayı sürdürüyor. (Sanayi Gazetesi)