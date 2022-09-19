Hay Allah senden razı olsun hocam! Adamın dibisin vallahi

Sosyal medyada hesaplar açan irşad grupları, tesettürün önemini hatırlatan videolar çekmeye devam ediyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi tesettüre riayet etmesi konusunda uyarılarda bulunan ve Tiktok’tan yayın yapan “kenan hoca” adlı hocaefendi, “Sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz. Şortlu erkekler ya ne hale geldik. Siz Osmanlı torunusunuz. Kadın zaten hep beter” dedi.