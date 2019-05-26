Havza’da 25 Mayıs coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Mayıs 1919’da Havza’ya gelişinin 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Saat 09.30’da İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı’nda çelenk sunma ile başlayan program, 14.00’te Şehir Stadı’ndaki kutlamalarla devam etti. Stadyumda, Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Temsili Karşılanması ve 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Kutlama Programı yapıldı. Tören, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 11. Anma Yürüyüşü kapsamında dağcı sporcuların üç gün önce Vali Osman Kaymak’tan aldıkları Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir törende yaptığı konuşmada, “Sevgili Havzalılar; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza ilçemize gelişinin 100. yılını heyecanla kutlamaktayız. Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 100 yıl önce bugün Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir. Böyle güzel bir günde bizimle beraber olduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı konuşmasında, “İnşallah önümüzdeki yüzyıl, geçmişteki yüz yıldan çok daha parlak günlere bizleri taşıyacaktır. Havza ilçemizde bu çok önemli noktalardan birisi olacaktır. Ben de burada ilk defa söylüyorum. Yer temin edilmesi durumunda sanayi ile gelişecek nüfus artışına da katkı vermek ona hazırlama açısından 500-600 konutluk yatay mimaride yeni bir mahalleyi inşallah ilk çalışmayı Havza’dan başlatacağız” diye konuştu.

Vali Osman Kaymak ise törende yaptığı konuşmasında, “Değerli konuklar, ilk adımın atıldığı Samsun’un o günlerde çok güvenli olmaması sebebiyle tam 100 yıl önce 25 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Mücadelesi’ni somutlaştırmak için Havza’ya geldiler. Burada 28 Mayıs 1919’da yayımlanan Havza Genelgesi, 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun Tütün İskelesi’nde başlattıkları ‘Milli Mücadele’ ruhunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Samsun’da kalmayı stratejik olarak tehlikeli bulan Atatürk, millet ve orduyu bilinçlendirmek için 25 Mayıs 1919 tarihinde daha güvenli olan Havza’ya geçmiştir. Vatanperver Havza halkı Atatürk ve silah arkadaşlarının emrine girerek Milli Mücadele’ye destek vermişlerdir. Mustafa Kemal, Havza’da orduların terhisini önlemek, milis kuvvetlerin kurulmasını teşvik etmek, milli derneklerin yaygınlaşmasını sağlamak ve halkı tehlikelere karşı uyarmak üzere bir dizi çalışmalarda bulunmuştur.Havza’da dağınık haldeki birliklerin kumandanlarıyla bağlantı kurarak askeri ve sivil makamlara bir genelge göndermiştir. Genelge ile bir kurtuluş ışığı gören halk ve asker; yurdun çeşitli bölgelerinde işgallere karşı mitingler düzenlemiş, milli birlik ve beraberlik duygularıyla topyekun direnişe geçmiştir. Havza’da şekillenen 19 Mayıs ruhu etrafında birleşen Türk halkı, büyük bir şevk ve heyecanla varlık-yokluk mücadelesi vererek zafere ulaşmış ve bu kutlu yolun sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarih sahnesindeki yerini almıştır. 28 Mayıs 1919 tarihli Havza Genelgesi; Millî Mücadele döneminde yayınlanan ilk genelgedir. Bu genelge ile halkın işgallere karşı tepki göstermesi sağlanmış ve ulusal bilinç uyandırılmıştır. Ayrıca, askeri birliklerin terhisinin önlenmesi ve dağınık halde bulunan birliklerin Mustafa Kemal Paşa’nın emrine girmesiyle Türk milletinin kaderi yeniden yazılmıştır. 100 yıl önce başlayan Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı hala bitmedi, şekil değiştirdi. Bu cennet vatanın üzerinde birilerinin emelleri devam ediyor. Bizleri bölme, parçalama, yok etme projeleri değişik yol ve yöntemlerle sürüyor. Bunlara karşı vereceğimiz en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizdir. Geçtiğimiz Pazar günü Samsun’da Milli Mücadele’nin başladığı noktada tütün iskelesindeki fotoğraf bunun en somut örneğidir. Türkiye üzerinde planlar yapanlara karşı daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Güçlü kalkınmış Türkiye bütün planları yıkacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Besim Kazar MTAL öğrencisi Esma Çelik’in günün anlam ve önemi belirten bir şiir okudu. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu mini konser verdi. Daha sonra tekvando, güreş, jimnastik, okçuluk sporcuları gösterilerini sundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halkoyunları gösterilerinin ardından Atatürk’ün Havza’ya geliş ile ilgili mizansen sunuldu.

Programın sonunda Vali Osman Kaymak, saha içerisinde gösteri yapan öğrencileri ve komite üyelerini tebrik etti. Törene ayrıca Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, ilçe protokol üyeleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.