Havza ilçesinde eğitime yağmur arası

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış, bazı bölgelerde taşkın ve sele yol açtı.

Yağış sonrası özellikle eğitim kurumlarında ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle ilçede okullar için tatil kararı alındı. Selden etkilenen bazı okullarda hasar oluştuğu ve kapsamlı temizlik çalışmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

