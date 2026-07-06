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Yerel Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Yerel

Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

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Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesine ailesiyle birlikte tatile gelen 5 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Elva Güneş adlı kız, bir anlık dikkatsizlik neticesinde havuza düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden ailesi, küçük kızı havuzdan çıkardı. Olay yerinde ailesi tarafından müdahale edilen Güneş, özel araçla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen küçük kız, ileri tetkik ve tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 5 yaşındaki kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme sürüyor.

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