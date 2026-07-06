Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Elva Güneş adlı kız, bir anlık dikkatsizlik neticesinde havuza düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden ailesi, küçük kızı havuzdan çıkardı. Olay yerinde ailesi tarafından müdahale edilen Güneş, özel araçla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen küçük kız, ileri tetkik ve tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 5 yaşındaki kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme sürüyor.