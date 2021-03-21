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Kadın - Aile Havuçlu patatesli mantı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Havuçlu patatesli mantı nasıl yapılır?

Kolay ana yemek tarifi | Hem leziz hem de şipşak bir tarif arayanlar sık sık internette 'Kolay ana yemek tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, havuçlu patatesli mantı olur mu? Havuçlu patatesli mantı tarifi | Tam ölçülü sebze mantısı

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:52:00 -
Havuçlu patatesli mantı nasıl yapılır?

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna bir cevap arıyorsanız; havuçlu patatesli mantı tarifini mutlaka denemelisiniz.

Havuçlu patatesli mantı tarifi

Malzemeler

Mantısı için:

  • 4 adet patates
  • 2 adet havuç
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Sos için:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 100 gram kıyma
  • Tuz
  • Karabiber

Havuçlu patatesli mantı nasıl yapılır?

Öncelikle işe patatesleri haşlayarak başlayın.

Patatesler haşlanırken havuçları rendeleyin.

Bir tavada zeytinyağında havuçları diriliğini kaybedene kadar soteleyin.

Patatesleri püre haline getirin.

Patateslerin içine maydanoz, havuç ve tuz ekleyip yoğurun.

Karışımdan parçalar koparıp küçük toplar hazırlayın.

Bir tavaya yağ alın ve kıymayı kavurun.

Salça ve baharatları ilave edin. Ardından bir miktar su ekleyin.

Kıyma pişince ocağı kapatın.

Bir kasede yoğurt ve rendelediğiniz sarımsağı karıştırın.

Patatesli havuçlu topların üzerine önce yoğurt ardından da kıymalı sostan gezdirin.

Afiyet olsun.

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