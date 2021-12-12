Havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır?
Yapımı en kolay pastalardan biri olan mozaik pasta tarifi.
Görüntüsüyle iştahları kabartan, tadıyla da kendine hayran bırakan havuçlu mozaik pasta tarifi...
Havuçlu mozaik pasta tarifi
Malzemeler
- 5 tane orta boy havuç
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket petibör bisküvi
- 1 paket vanilya
- 1 çay bardağı ceviz
- Yarım çay bardağı süt
- 50 gr tereyağı
Üzeri için;
- Hindistan cevizi
Yapılışı
Havuçları yıkadıktan sonra rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz yada varsa robotta da rende yapabilirsiniz.
Bir tavaya rendelenmiş havuçları alıp üzerine şekeri ekliyoruz.
Birlikte havuçlar suyunu çekene kadar pişiriyoruz ve ılınmaya bırakıyoruz.
Bisküvileri elimizle bir kaç parçaya bölüp üzerine ılıklaşan havuçları ekliyoruz.
Cevizi, vanilya, sütü ve erittiğimiz tere yağını da ekleyip bisküvileri fazla kırmadan harmanlıyoruz.
Streç filme alıp rulo yada herhangi bir kek kalıbına alıp şekil veriyoruz.
Yarım saat kadar dondurucuda bekletiyoruz.
Daha sonra çıkartıp üzerini istediğimiz gibi süsleyip dilimleyip servis yapıyoruz.