  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır?

Yapımı en kolay pastalardan biri olan mozaik pasta tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 17:34:00 - 2021-12-12 17:37:54
Havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır?

Görüntüsüyle iştahları kabartan, tadıyla da kendine hayran bırakan havuçlu mozaik pasta tarifi...

Havuçlu mozaik pasta tarifi 

Malzemeler

  • 5 tane orta boy havuç
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket petibör bisküvi
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı ceviz
  • Yarım çay bardağı süt
  • 50 gr tereyağı

Üzeri için;

  • Hindistan cevizi

Yapılışı

Havuçları yıkadıktan sonra rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz yada varsa robotta da rende yapabilirsiniz.

Bir tavaya rendelenmiş havuçları alıp üzerine şekeri ekliyoruz.

Birlikte havuçlar suyunu çekene kadar pişiriyoruz ve ılınmaya bırakıyoruz.

Bisküvileri elimizle bir kaç parçaya bölüp üzerine ılıklaşan havuçları ekliyoruz.

Cevizi, vanilya, sütü ve erittiğimiz tere yağını da ekleyip bisküvileri fazla kırmadan harmanlıyoruz.

Streç filme alıp rulo yada herhangi bir kek kalıbına alıp şekil veriyoruz.

Yarım saat kadar dondurucuda bekletiyoruz.

Daha sonra çıkartıp üzerini istediğimiz gibi süsleyip dilimleyip servis yapıyoruz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'dan sipariş yağıyor! Çin'in payını Türkiye kaptı
Ekonomi

Avrupa'dan sipariş yağıyor! Çin'in payını Türkiye kaptı

Silverline Ankastre CEO'su Mustafa Laçin, "Dünyada tedarik zinciri kırıldı. Enerji ve navlun fiyatları arttı. Bölge ülkelerinin ve Avrupa'nı..
Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti
Spor

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maç sonucu kaç kaç bitti? Adana Demirspor-Giresunspor maçı kim yendi? ..
Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut
Siyaset

Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut

2023 seçimleri öncesi uçuk vaatlerle sempati toplamaya çalışan Kılıçdaroğlu, belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay