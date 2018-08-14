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Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Havuç suyunun faydaları nelerdir? İşte havuç suyunun inanılmaz faydaları...

14 Ağustos 2018 Salı 22:18
Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Havuç suyunun içeriğinde bulunan protein, kemik sağlığına katkı sağlayarak kemik hastalıklarının önüne geçilebilmesine ve kemik sağlığının olması gereken seviyede tutulmasına katkı sunmaktadır.

Cilt yapısında meydana gelmiş güneş lekelerinin ortadan kaldırılmasında etkili bir üründür. Cildin sağlıklı bir yapıda kalabilmesine, oluşan sarkıklıkların toparlanabilmesine ve de kırışıklıkların azaltılabilmesine katkı sağlamaktadır.

Bireylerin sıklıkla havuç suyu tüketmesi, karaciğer temizleme etkisi yaratarak karaciğerin yapısında birikmiş zararlı toksinlerin de vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Havucun en önemli etkisi olan kanserden korunma durumu havuç suyu tüketildiğinde de geçerli olmaktadır. Bunun için meme kanserini engelleyebildiği, kolon kanserini engelleyebildiği ve mesane kanserini engelleyebildiği örnek olarak verilebilmektedir.

Cilt yapısındaki sorunları, yara izlerini ve kuruluk durumunu ortadan kaldırabilmekte havuç suyu etkili bir faktördür.

Vücudumuzdaki kas yapımızın sağlıklı bir biçimde geliştirilebilmesine katkı sağlamaktadır.

Havuç suyu kalori yakımında da oldukça etkilidir. Kilo verme sürecinde sıklıkla havuç suyu tüketmek yağ yakımına yardımcıdır.

Havuç suyu kullanımı unutkanlık faktörü için de geçerli olmaktadır. Havuç suyuyla yapacağınız kürleri sıklıkla tükettiğinizde hem uzun vadede konular hakkında daha rahat düşünce üretebildiğinizi hem de bir şeyleri hatırlamada daha rahat hareket edebileceğinizi söylemek mümkün olmaktadır.

Havucun gözler üzerindeki etkisini havuç suyuyla da almak için, yapılması gereken çok ince bir detay vardır. Bu durum sıkılan havuç suyunun içerisinde bir miktar da sıvı yağ koymaktır. Bunun sebebi içeriğinde faydalanılmak üzere bulunan A vitamininin bu ürün tüketildikten sonra sıvı yağ sayesinde daha kolay ve daha fazla şekilde emilebilecektir.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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