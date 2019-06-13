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Havuç suyu içmek faydalı mıdır?

Havuç içerdiği A vitamini nedeniyle özellikle göz sağlığı için son derece kıymetlidir. Peki; salatalarımıza, çorbalarımıza kısacası sofralarımıza renk katan havucun suyu ne kadar faydalı?

13 Haziran 2019 Perşembe 03:21
Havuç suyu içmek faydalı mıdır?

A vitamini, B6 vitamini, K vitamini, biotin ve potasyum açısından zengin olan havuç sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Yalnızca yarım adet havuç tüketmek; günlük A vitamini ihtiyacımızı fazlasıyla karşılar. Peki, havuç suyu ne kadar faydalı?

Metabolizmayı hızlandırır

Havuç suyu metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Bu da fazla kilolarınızdan hızlıca kurtulmasına yardımcı olur.

Göz sağlığı

Havuç suyu içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için son derece faydalıdır.

Cilt sağlığı için önemli

Sedef, egzama gibi cilt rahatsızlıkları ile başa çıkmak için havuç suyu son derece faydalıdır. Günde bir bardak havuç suyu tüketerek, cilt sorunlarınızdan hızlıca kurtulabilirsiniz.

Güçlü bağışıklık sistemi

Havuç suyu içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar havucun anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. Şayet havuç yemek size zor geliyorsa her gün bir bardak havuç suyu içebilirsiniz.

Hamileler için önemli

Havuç suyu; kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve A vitamini yönünden son derece zengindir. Gebelik dönemi için havuç suyu harika bir tercihtir.

Beyin sağlığı için önemli

Havuç suyu düzenli ve ölçülü tüketildiğinde beynin yaşlanma hızını yavaşlatır. Yapılan araştırmalar havuç suyunun demans gibi hastalıkları önlediğini kanıtlamıştır.

A vitamini deposu havucu diyabet hastaları tüketebilir mi?

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 03:21
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