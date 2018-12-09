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Havuç göze şifa oluyor

Bir havucu alıp ortadan ikiye bölün. Yakından bir bakın... İnsan gözüne nasıl da benziyor?

09 Aralık 2018 Pazar 19:05
Havuç göze şifa oluyor

Havuçta çok yüksek oranda antioksidan var. İçeriğindeki beta karoten görme kaybını azaltıyor. Ne diyordu anneler: "Havuç ye, gözlerin iyi görsün.." Bir bildikleri varmış..

Uzmanlar, havucun süratle kan yapıcı, kuvvetlendirici, ishal kesici, kabızlığı giderici, mide ve bağırsağın yakın dostu, safra akıtıcı, karaciğeri kuvvetlendirici bir sebze olduğunu belirtiyor. Havuç kürü sadece gözlere değil, akne, migren, başağrısı Alzheimere karşı da büyük nimet..

Taze havuç şart. Taze havuç, bükülmez, hemen kırılır. Kansızlık halinde, sabah, öğle, akşam taze sıkılmış 1 çay bardağı havuç suyu içilmeli. Mide ve barsak kanamalarında da havuç suyu çok faydalı. Havuç, özel şekeri ve bol vitaminleri ile karaciğeri kuvvetlendirmekte, vücuttaki üre asidi, ürat tuzları, benzeri yorgunluk maddeleri, diğer zehirlerin idrarla dışarı atılmasına katkı sağlamakta.

Havuç haftada 5 kere yenildiği takdirde kadınlarda kalp enfarktüsünü, felç tehlikesini yüzde 68 oranında azaltıyor.

Havuçtaki Beta-Karotin de gözleri yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından koruyor ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Yüz ve boyun kırışıklıklarını da gideren havucun, idrar ve bağırsak gazlarını söktürdüğü, kansere karşı etkili olduğu, cildin kurumasını engellediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de belirtilmekte..

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:05
  1. havuç
  2. havucun faydaları

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