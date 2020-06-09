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Aktüel

Havran’da uyuşturucu madde ve bandrolsüz tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda çok miktarda bandrolsüz tütün ve 3.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:38:55 -
Havran’da uyuşturucu madde ve bandrolsüz tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda çok miktarda bandrolsüz tütün ve 3.11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM Grup Amirliği ekiplerinin Havran’da yaptıkları çalışmada, H.Ü.’nün ikamet ve müştemilatında yapılan aramada, 4 kök toprağa ekilmiş vaziyette Hint keneviri bitkisi, 3.11 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan tahkikata başlanıldı. Ayrıca, sigara sarımında kullanılan 1 adet kompresör, 33 adet TAPDK makaron bandrolü, 9 kutu halinde bin 800 adet makaron, 178 paket halinde 3 bin 560 adet doldurulmuş makaron sigara, 59 kilo kıyılmış bandrolsüz tütün, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet şeffaf poşet ele geçirildi. Alınan ürünler Edremit KOM Grup Amirliğine teslim edildi. H.Ü ve H.Ü .isimli şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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