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Havran'da öğrencilere 6 ton meyve dağıtıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere 6 tona yakın meyve dağıttı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:48
Havran'da öğrencilere 6 ton meyve dağıtıldı

Balıkesir'de Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle, ilçede eğitim gören 5 bin öğrenciye, kese kağıdı içinde elma, portakal ve mandalina ikramında bulundu. Ömer Çavuş Anaokulu'nda düzenlenen törende, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve protokol üyeleri, çocuklara kumbara ve kese kağıdı içerisindeki meyveleri verdi.

Anaokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu törende konuşan Kaymakam Aydın, "Çocuklarımıza tutumlu olmayı, yerli, yerelde üretilen malları öğretmemiz lazım. Çocuklarımızın sahip oldukları nimetlerin kıymetini bilip, ona göre bilinçle bu nimetleri tüketmelerini öğretmemiz lazım" dedi.

Havran'da kese kağıdı kullanılacak

İlçe Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Murat Hançer ise yerli malının değer ve önemini çocuklara anlatmak istediklerini söyledi. Yerli malı tüketiminin özendirilmesi gerektiğini belirten Hançer, "Aralık ayının sonundan itibaren de poşet olayını tamamen ortadan kaldırıyoruz, kese kağıdına dönüyoruz. Doğa dostu kese kâğıtlarını ön plana çıkaralım istedik. Eğitime bir katkı verelim dedik. Hep birlikte meyve yiyelim dedik. İlçe ve köylerde olmak üzere tüm öğrencilerimize 5 bin meyve paketi dağıtımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Dağıtılan meyvelerin paketleme işini, kapalı pazar yerinde Havran Anadolu Lisesi ile Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci yaptı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:48
  1. Aydın
  2. Balıkesir
  3. Havran
  4. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası
  5. Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası
  6. öğrencilere 6 ton meyve dağıtıldı

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