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Ekonomi Havayolu taşımacılığında talep artıyor
Ekonomi

Havayolu taşımacılığında talep artıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:49:00 -
Havayolu taşımacılığında talep artıyor

Küresel ticaretin yeniden canlanması, e-ticaret sektöründeki hızlı büyüme ve Kızıldeniz’de artan gerilim havayolu taşımacılığına olan ilgiyi artırdı. Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, havayolu taşımacılığında artan talebe ilişkin görüşlerini aktardı.

 

E-ticaret sektöründeki yükselişin artmasıyla canlanan küresel ticarette taşımacılık faaliyetleri önemli rol oynuyor. Özellikle hızlı ve güvenilir teslimatın kritik olduğu sektörler için vazgeçilmez bir seçenek haline gelen havayolu taşımacılığı ise sunduğu avantajlardan dolayı büyük talep görüyor. Havayolu taşımacılığı hızlı ve güvenli bir taşıma alternatifi sunarken, ülkeler arası ticareti de kolaylaştırıyor.

Kızıldeniz gerilimi talebi önemli ölçüde etkiledi

E-ticaret sektörünün yarattığı talebin yanı sıra Kızıldeniz’deki gerilimin de havayolu taşımacılığını ön plana çıkardığını vurgulayan Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, “Geçtiğimiz dönemde dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 13’ü Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyordu. Gerilimin etkisiyle beraber bu güzergahı kullanan gemilerin çok büyük çoğunluğu rotasını değiştirerek farklı taşıma alternatiflerine yöneldi. Havayolu taşımacılığı, bu tür zorluklarla başa çıkmak için oldukça etkili bir yöntem ancak maliyetlerin yüksek olması ve yük taşıma kapasitelerinin diğer taşıma yöntemlerine göre kısıtlı olması bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

‘’Havayolu taşımacılığında artan talep, sektördeki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor’’

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden birisi olan Globelink Ünimar, müşterilerine sunduğu havayolu taşımacılığıyla yüklerinin şehirlerarası ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağlıyor. Havayolu taşımacılığındaki artan talebi değerlendiren Fatih Baş, ‘’Özellikle e-ticaretin hızla büyümesi, lojistik sektöründe yeni dinamikler oluşturdu. Yüklerinin hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını isteyenler diğer taşıma alternatiflerinin yerine havayolu taşımacılığına olan talebi artmasında etkili oldu. Ayrıca, son zamanlarda meydana gelen olaylar ve artan maliyetler de birçok şirketi daha esnek ve hızlı lojistik çözümleri aramaya yöneltti.
Havayolu taşımacılığında artan talep, sektördeki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor. Globelink Ünimar olarak, bu talebi karşılamak ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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