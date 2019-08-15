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Havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 3 kişi, kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:06
Havaya rastgele ateş açan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 3 kişi, kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2’sinin elinde av tüfeği bulunan 4 kişi, sokak aralarında havaya ateş açarak çevrede korku ve endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatarak mahalleyi ablukaya aldı. Bazı sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan polisleri şüphelilerin yerlerini belirleyerek yakalamak için harekete geçti. Polisi fark eden şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şahsı bir binanın bodrum katında yakaladı. Polis yaptığı aramada havaya ateş edildiği belirlenen bir av tüfeğini de ele geçirdi. Şahıslar hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi’ne götürüldü.


Polis, olay sonrası av tüfeği ile kaçtığı belirtilen 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:06
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