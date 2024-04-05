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Siyaset Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru
Siyaset

Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru

Yeniakit Publisher
2024-04-05 01:18:00 -

MHP'li Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak'ı bir yayında hedef alan ırkçı Tanju Özcan, kendini rezil etti.

Özcan, Burak'ın liyakatsiz kişilere iş vereceğini iddia ettiği konuşmasında, "Yukarıdan bir genel başkan yardımcısı veya milletvekili aradı, 'sana birini gönderiyorum, ona şu işi vereceksin' dedi. Hadi vermesin de göreyim." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan ardından, "Bana kim söyleyecek bunu? Var mı öyle bir babayiğit? Yapar mıyım lan, beni tanıyorsunuz." şeklinde beylik laflar etti.

Rezil eden soru!

Programın sunucusu Özcan'a, "Gazeteci kardeşimiz Hakan Aydın size bir soru sormuş. 'Meriç Büyük kimdir, özel kalem müdürü yapılmış mıdır?' diyor" sorusunu yöneltti.

Birkaç dakika önce yüksek sesle konuşan Özcan'ın sorudan sonra bir anda kısıldı.

Özcan soruya cevap vermekte hayli zorlanırken, özel kalem müdürünü "yukarıdan gelen telefonla" işe aldığı ortaya çıktı.

Irkçı Özcan'ın cevabı şöyle:
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"TBMM'de çalışan bir arkadaşımızdı. Eşi sayın bakanla çok yakındı. CHP'li Çevre ve Şehircilik Bakanıydı. Ben de 'kardeşim yazarım, şu anda özel kalem müdürlüğü kadrom boş' dedim. Açıkça anlatıyorum burada."

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