Havanın bütün yükünü İstanbul çekiyor

Türkiye’de bu yılın ocak-ağustos aylarında uluslararası hava kargo taşımacılığının yüzde 96,2’si İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirildi. DHMİ’nin kesin olmayan istatistiklerine göre, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde dış hatlarda hava kargo ile ithalat-ihracat yük taşımacılığının yüzde 96,2’si İstanbul Havalimanı’ndan yapıldı. Bu dönemde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde kargo trafiği 863 bin 179 ton olarak gerçekleşti.

Güney Amerika ve Uzak Doğu'ya odaklanıldı

Good Logistics’in Türkiye Genel Müdürü Levent Aydinç, Türkiye’deki hava yolu taşımalarının ihracat ağırlıklı olduğunu fakat bu yıl ithalat yüklerinin oranını da artırmaya odaklandıklarını belirtti. Geçen yıl yoğunlaştıkları hatlarda beklentilerinin üstünde artışlar yakaladıklarını aktaran Aydinç, hava kargo operasyonlarında bu sene Güney Amerika ve Uzak Doğu taşımalarına odaklandıklarını, bu yıl ocak-ağustos döneminde sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme rakamına ulaştıklarını dile getirdi.

Hava yolu taşımacılığında oldukça deneyimli bir ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Aydinç, Good Logistics’in yaygın küresel altyapısının ise güçlerine güç kattığını belirtti.



Otomotiv yedek parça ve ambalaj ürünleri başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerini anlatan Aydinç, müşteri odaklı bir hizmet sunduklarını ve müşteri memnuniyetini esas aldıklarını vurguladı. Tüm ülkelerin gümrük kurallarına bağlı olarak, mümkün olan en kısa sürede servis sağladıklarına dikkati çeken Aydinç, kargo güvenliği ve hizmet kalitesine büyük önem verdiklerini de sözlerine ekledi.